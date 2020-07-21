В Полтавской области проезд Крюковским мостом ограничат на месяц

Проезд по мосту будет ограничен с 29 июля по 1 сентября в связи с ремонтом.

В Кременчуге (Полтавская обл.) с 29 июля по 1 сентября ограничат движение автотранспорта по Крюковскому мосту в связи с проведением капремонта двух стыков.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на совещании руководства Южной железной дороги и мэрии Кременчуга.

Как заявил главный инженер Южной железной дороги Юзеф Тулей, один стык будут ремонтировать круглосуточно на протяжении 14 дней (7 дней одну полосу движения и 7 дней вторую).

«Один стык находится при въезде на мост со стороны центра города, а второй – со стороны Крюкова... Каждая полоса на стыках будет перекрыта 7 дней. Это если не помешает погода», - сказал Тулей.

Он констатировал, что для доставки пассажиров с одного берега Днепра на другой «Южная железная дорога» запустит дополнительные поезда.

В свою очередь, мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что объезд транзитного грузового транспорта будет осуществляться через Светловодск.

По сообщению патрульной полиции, в пригородах Кременчуга – на трассах Киев-Запорожье, Полтава-Александрия – в Белецковке, Недогарках, Сосновке и в Песчаном уже установлены соответствующие информационные знаки. В патрульной полиции отметили, что ограничений движения грузового транспорта по дамбе Кременчугской ГЭС через Светловодск нет.

Справка. Крюковский мост – совмещенный двухъярусный автомобильно-железнодородный мост через реку Днепр в Кременчуге, соединяющий правобережную часть города, Крюков, с левобережной. Через мост проходят две трассы государственного назначения Киев-Запорожье и Полтава-Александрия. За сутки по мосту проезжает до 3 тыс. грузовых автомобилей.

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