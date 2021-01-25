Протестующие утверждают, что оформление документов для ухода моряков в рейс превратили в «кормушку для коррупционеров».

В Одесской области моряки перекрыли трассу на Киев, требуя отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Читайте такжеУкраинские моряки незаконно работали в оккупированном Крыму: правоохранители разоблачили схему

Как передает корреспондент УНИАН, десятки людей перекрыли трассу международного значения Одесса-Киев, возле КПП «Дачное».

Участники акции непрерывно ходят по пешеходному переходу, в результате чего движение автотранспорта затруднено.

Собравшиеся скандируют: «Морякам – честную работу!», «Нет коррупции!», «Криклий – лжец!» и пр. Также они держат плакаты: «Шатворян +Щедров+ Криклий + Глазков = сухопутные партии», «Моряк – не банкомат!», «Моряки – в плену коррупции», «Моряков лишили права на работу» и т. д.

Как пояснили журналистам протестующие, они требуют прекратить вымогательство денег у граждан, которые работают на судах, а также отставки первого заместителя Госслужбы морского и речного транспорта Андрея Глазкова и Криклия.

Люди считают, что без ведома этих чиновников, не имели бы место «коррупционные схемы».

«Оформление документов для ухода в рейс превратилось в банальную обдираловку. У нас вымогают баснословные суммы за каждую бумажку. Это делают, в частности агенты-посредники», - сказал УНИАН один из участников акции.

Кроме того, по словам протестующих, они требуют отмены экзамена для повторного подтверждения действительности дипломов, за успешную сдачу которого вымогают до $8 тыс.

«Каждые пять лет нужно сдавать экзамен Государственной квалификационной комиссии при Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, и заплатить за это в обязательном порядке», - пояснил моряк Александр.

Как отметил старпом Юрий Король, в Украине – 250 тыс. моряков, и все они «сейчас солидарны с теми, кто вышел на акцию протеста». По его словам, если раньше стоимость оформления документов для ухода в рейс обходилась порядка $500, то сейчас – $5 тыс. По информации другого мужчины, пакет документов старшего механика «стоит» около $6 тыс.

По словам моряка, инициативная группа летом прошлого года уже обращалась к Криклию с просьбой решить вышеназванную проблему, но все остается без изменений.

Акция протеста проходит, несмотря на сильный ветер и дождь.

Моряки пропускают спецтранспорт. Патрульная полиция осуществляет отвод автомобилей.

Протестующие заявили, что требуют приезда председателя Одесской ОГА Сергея Гриневецкого.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая