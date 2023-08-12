С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину все пукнты пропуска на границе с Россией и Беларусью закрыты.

Украинские пограничники пропускают на территорию Украины соотечественников, бегущих из оккупации, где бы они ни пытались пересечь границу, в том числе и через "закрытые" с начала широкомасштабного вторжения КПП на границе с Беларусью и РФ.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона единых новостей. "С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину все пупкты пропуска на границе с Россией и Беларусью закрыты, там не осуществляются пропускные операции. В то же время Украина делает все возможное, чтобы ее граждане вернулись домой. Особенно те, которые находятся на временно оккупированных территориях и у них нет возможности выехать из них (в направлении на подконтрольные правительству Украины территории), учитывая что это движение довольно затруднено. Многие люди были вынуждены выехать на территорию России, а в дальнейшем возвращаться домой, в том числе, и через Беларусь. Поэтому Украина в целом и пограничники в частности обеспечивают допуск на территории страны всех граждан Украины, где бы они ни пытались пересечь границу. То ли в Сумской области, то ли на других направлениях, в том числе и на границе с Беларусью", - отметил Демченко.

Относительно маршрута возвращения украинцев на подконтрольную территорию Украины через пограничный пункт Колотиловка-Покровка в Сумской области, где на днях зафункционировал гуманитарный коридор, спикер ГПСУ отметил, что до июля укранские граждане прибывали через этот КПП на территорию Украины, но затем российская сторона прекратила пропуск. По его объяснению, на минувшие выходные российская сторона возобновила возможность гражданам Украины пересечь границу в направлении Украины.

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"Поэтому пограничники продолжают обеспечивать допуск граждан Украины на территорию нашего государства, в том числе в Сумской области", - подчеркнул Демченко.

По его данным, за время полномасштабной войны пограничники обеспечили допуск на территорию Украины более 19 тыс. наших граждан, которые возвращались через территорию России или через территорию Беларуси упомянутыми участками границы.

"Пересекают границу таким образом в том числе граждане из Херсонской, Запорожской области, которые хотят вернуться на подконтроллную Украине территорию, быть в более безопасном месте, но следуют через территорию России. Это также граждане из Донецкой и Луганской областей", - сообщил спикер ГПСУ.

Он посоветовал гражданам иметь при себе хотя бы какие-то документы, которые будут подтверждать личность.

"Если у граждан Украины нет никаких документов, то на это уйдет больше времени – чтобы установить личность. Для этого будут привлечены другие государственные органы, в том числе миграционная служба иполиция. Но опасность путешествия без документов в целом заключается в том, что сначала нашим гражданам необходимо пересечь границу сопредельных государств, но они не смогут этого сделать без документов. Поэтому все же минимальные документы, которые идентифицируют личность нашим гражданам необходимо иметь", - пояснил Демченко.

Украинцы за границей

6 августа пресс-служба Минреинтеграции сообщила, что Украина на границе с РФ открыла закрытый с начала полномасштабной войны пограничный пункт Колотиловка-Покровка. Этим маршрутом украинцы смогут вернуться на подконтрольную территорию Украины через Сумскую область.

Отмечалось, что гуманитарный коридор Колотиловка (РФ) – Покровка (Украина) будет работать на въезд в Украину для тех, кто возвращается с временно оккупированных территорий - для граждан нашей страны.

Министерство инофрмувало, что на границе украинские власти организовали работу волонтерского гуманитарного центра. Там все украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь. Также они могут переночевать, прежде чем отправляться в Сумы или другие города Украины.

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