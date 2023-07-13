Местные жители занимают очередь к врачу с 5 часов утра. Похожая ситуация в захваченном россиянами городе повсюду.

Российские оккупанты создали коллапс в медицине в Мариуполе Донецкой области. Из-за катастрофической нехватки врачей люди вынуждены стоять в очередях часами.

Как сообщает Мариупольский городской совет, попасть к врачу в захваченном Россией города стало настоящим испытанием.

"Коллапс с медициной. В оккупированном Мариуполе люди занимают очередь к врачу с 5 часов утра. В больницах города катастрофически не хватает врачей. Так что попасть на прием - настоящее испытание. Километровые очереди тянутся на улице. Люди приходят задолго до открытия больницы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что некоторые люди уже предлагают купить место в очереди, чтобы попасть на прием к врачу. В частности, в местных чатах появились предложения купить место за 10 тысяч российских рублей.

В горсовете проинформировали, что такая ситуация в захваченном россиянами городе повсюду: так же люди не могут попасть в Пенсионный фонд или другие социальные учреждения.

"То, что в украинском Мариуполе можно было решить любые проблемы быстро благодаря комфортным ЦПАУ и электронным очередям в больницы - теперь только ностальгия", - заявили в горсовете.

Война в Украине - оккупация Мариуполя

Как сообщал УНИАН, ранее Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что российские оккупанты усилили так называемые контрразведывательные меры в Мариуполе. В частности, захватчики совершают массовые рейды по домам и квартирам местных жителей, проверяют личные документы и мобильные устройства.

Таким образом, отметили в Генштабе, враг пытается запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины.

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