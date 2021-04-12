Вера Шевчук умерла на 74-м году жизни в Стрые, где проживала и работала преподавателем в музыкальной школе.

Во Львовской области сегодня после тяжелой болезни умерла Вера Шевчук - мать главы Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) патриарха Святослава.

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Отмечается, что Вера Шевчук умерла на 74-м году жизни в городе Стрый, где проживала и работала в музыкальной школе преподавателем по классу фортепиано.

По информации Департамента, 12 апреля в 19:00 в поминальной часовне храма Святых Владимира и Ольги г. Стрыя состоится парастас, а похороны – завтра, 13 апреля, в 11:00. Богослужение также отслужат в этом храме. Похоронят Веру Шевчук в Стрые, где проживают отец и брат патриарха УГКЦ.

«К нам домой приходили ученики и постоянно звучала музыка. Даже, когда моя мама занималась домашними делами, например, готовила еду на кухне, то всегда в соседней комнате играли студенты на фортепиано», – цитирует Департамент слова главы УГКЦ Святослава (Шевчука).

Он также вспоминает, что мама часто брала его с собой на работу, потому что не с кем было оставить дома.

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«И все те коридоры, классы музыкальных школ в Стрые и Самборе, где она работала – это было пространство, в котором я рос. Позже, когда я ходил в школу, мама меня брала в музыкальную школу, чтобы делать уроки. Себе представьте - урок музыки. Значит, есть письменный стол, фортепиано, за инструментом сидит студент или студентка, моя мама возле нее, а я рядом делаю уроки. И мама одним ухом слушает, как играет студент, а тут смотрит, что я делаю. И только тогда, когда я все сделал, мог собираться и идти домой», – поделился воспоминаниями о своем детстве блаженнейший Святослав.

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Автор: Мирослава Бзикадзе