Представление нового руководителя Главного управления Нацполиции во Львовской области состоялось сегодня с участием руководства МВД и Нацполиции.

Руководителем полиции Львовской области назначен полковник Александр Шляховский.

Читайте такжеПолиция Закарпатья после стрельбы в Мукачево получила нового руководителя (фото)Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел. Представление нового руководителя Главного управления Нацполиции во Львовской области состоялось сегодня с участием руководства МВД и Национальной полиции.

Новый руководитель пообещал, что работа правоохранительных органов области и в дальнейшем будет направлена на то, чтобы сделать край более безопасным.

Как заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, ротация руководителей проводится для более эффективного использования потенциала работников. По его словам, за счет уменьшения руководящего состава Национальной полиции увеличивают число сотрудников, которые непосредственно обеспечивают правопорядок в государстве. Соответствующие изменения проводятся в различных подразделениях системы МВД, отметил он.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко напомнил, что в настоящее время проведена реструктуризация и изменена модель работы Нацполиции: созданы 132 управления и отдела - вместо 690 подразделений полиции.

«Мы формируем пространство безопасности, и наши граждане должны почувствовать, что полиция продолжает меняться. Львовщина - огромная стратегическая область, которой мы предоставляем одно из приоритетных значений. Проект «Полицейский офицер громады» должен заработать по всей области. А благодаря камерам видеонаблюдения мы можем оперативно раскрывать преступления», - сказал Клименко.

Назначения Шляховского

В марте 2020 года Шляховский был назначен новым руководителем Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Предыдущий глава полиции Закарпатья Александр Канцидайло, занимавший должность с ноября 2019 года, был отстранен от исполнения обязанностей из-за стрельбы, которая произошла 7 февраля в Мукачево Закарпатской области.

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Автор: Инна Андалицкая