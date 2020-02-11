После стрельбы в Мукачево отстранили все руководство полиции

Сейчас по делу допрошено около 100 человек в качестве свидетелей.

В Мукачеве Закарпатской области из-за стрельбы, которая произошла утром 7 февраля, от выполнения обязанностей отстранено руководство местной полиции.

Об этом сегодня во время внеочередной сессии Закарпатского областного совета сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Александр Канцидайло.

«Назначена служебная проверка, все руководство отстранено. Один из руководителей принял решение о выходе на пенсию. Сейчас назначен новый исполняющий обязанности», - заявил он.

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По его словам, в рамках открытого уголовного производства по факту событий в Мукачеве проведены обыски у подозреваемых, допрошено около 100 человек в качестве свидетелей, выполнены многочисленные экспертизы.

«В частности, с помощью видеокамер, в том числе установленных в Ужгороде, нам удалось в течение нескольких часов установить местонахождение автомобилей, которые были на месте стрельбы, и выполнить необходимую оперативную работу в тот же день. Это позволило собрать всю необходимую доказательную базу», - добавил Концидайло.

Он также уточнил, что в Мукачеве до сих пор продолжаются оперативные мероприятия, в том числе с участием военнослужащих из других регионов, на очереди - отработка по всей области.

Кроме того, на сессии облсовета депутаты приняли решение «О состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны общественного порядка на территории Закарпатской области», с которым решили обратиться к президенту Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, в документе говорится о необходимости принятия неотложных мер, направленных на противодействие преступности и снижение остроты криминогенной ситуации в регионе.

Также депутаты просят обеспечить постоянное патрулирование Мукачева патрульной полицией и спецподразделениями.

Кроме того, по мнению депутатов, руководству страны следует принять необходимые меры по кадровому наполнению и материально-техническому обеспечению органов и подразделений Национальной полиции в Закарпатской области.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля утром в Мукачеве, на ул. Сеченова, произошла стрельба, в результате которой двое местных жителей получили огнестрельные ранения.

Полицией открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц (ч.2 ст.15, ч.2 ст.115) и по факту незаконного обращения с оружием (ч.1 ст.263) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день Мукачевский горсовет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов.

8 февраля в с. Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области в результате спецоперации полиция задержала семерых членов преступной группировки. По данным полиции, они «планировали установить контроль над регионом». При задержании находящиеся в автомобилях лица оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъяты транспортные средства и оружие.

Впоследствии двум задержанным в результате спецоперации злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч гривен каждому.