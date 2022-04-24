Ситуация в Киеве и области 24 апреля: хроника войны за сегодня

УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Киеве на фоне российской агрессии в Украине.

Началась новая эпоха героического противостояния украинского народа российским захватчикам. Ситуация в Киеве и области - трансляция ниже:

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