Проверяется причастность задержанного к преступлениям в Украине.

Гражданин России, которого два года разыскивала международная организация криминальной полиции, скрывался на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Контрразведчики СБУ установили, что россиянин находится на территории Украины, чтобы избежать уголовной ответственности, от правоохранителей Литовской Республики", – говорится в сообщении.

Мужчину объявили в международный розыск за совершение тяжких преступлений, связанных с финансовыми сделками. Злоумышленник пытался легализоваться в Хмельницком. Однако после того, как его замысел провалился, он сбежал и "залег" в Киеве, где его и задержала СБУ.

"Сейчас решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста. Также проверяется его возможная причастность к совершению преступлений в Украине", – добавили в ведомстве.

Операцию провели сотрудники Хмельницкого управления СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ заблокировала активы компаний российского олигарха более чем на 1 миллиард гривен.

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