В Дарницком районе в жилом доме выбиты стекла, предварительно обломками стекла травмировался ребенок и двое взрослых.

11 декабря в 4 часа утра в Киеве прозвучала серия взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога.

Как сообщили в КГВА, в результате работы ПВО по сбитию вражеских целей предварительно произошло падение обломков в Дарницком и Голосеевском районах.

В Дарницком районе в жилом доме выбиты стекла, предварительно обломками стекла травмировался ребенок и двое взрослых, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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В Голосеевском районе, вероятно, вследствие падения обломков ракеты задымление на крыше жилого дома. Впоследствии мэр Киева уточнил, что в Голосеевском районе информация о задымленности на крыше жилого дома не подтвердилась.

По информации Виталия Кличко, в результате атаки врага обломок ракеты повредил в Дарницком районе недостроенное здание. Пожар там оперативно потушили. Еще один обломок упал на газон. Без горения.

"Также в Дарницком районе сейчас двое пострадавших - мужчина и женщина. Им медики оказали помощь на месте. Вызовы в Шевченковский район не подтвердились", - уточнил он.

Ракетный удар по Киеву

Напомним, утром 8 декабря российские войска атаковали Киев с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Силы и средства ПВО все ракеты, летевшие в направлении столицы, уничтожили еще на подлете к городу, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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