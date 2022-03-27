Работает инфраструктура и коммунальный транспорт.

Ночь на 27 марта в Киеве прошла относительно спокойно.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, после завершения комендантского часа город живет в режиме военного времени – работает инфраструктура: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Работает коммунальный транспорт.

В КГГА отметили, что постепенно открывается бизнес. Так, 26 марта работало более 650 продуктовых магазинов, 300 кофеен, 360 СТО, 185 парикмахерских. Он напомнил, что найти информацию об учреждениях, которые возобновили работу, можно в приложении "Киев Цифровой" или на карте работающего бизнеса.

Ранее в Генштабе заявили, что российские оккупанты пытаются перестроиться и заблокировать Киев с юго-западного направления.

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