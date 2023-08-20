В столице Украины временно ограничено движение некоторого транспорта.

На территории Киева введен тепловой режим и ограничение движения тяжеловесного транспорта.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Патрульной полиции Киева, временные ограничения дорожного движения распространяются на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн.

Это касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу. "Время действия ограничения может меняться в соответствии с температурным режимом. Поэтому следите за оперативной информацией на нашем Telegram-канале", - отметили в полиции.

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Правоохранители также напомнили, что главная цель этих мероприятий - сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 августа, жара в Украине усилится. Местами столбики термометров поднимутся до +35°...+37°. На западе пройдут дожди, осадки также коснутся и северных областей, но на температуру не повлияют.

Так, на севере Украины местами ожидаются дожди, а температура в течение дня будет на уровне +31°...+32°. Будет наблюдаться небольшая облачность.

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