В некоторых областях пройдут дожди и грозы.

В воскресенье, 20 августа, жара в Украине станет еще сильнее. Местами столбики термометров поднимутся до +35°...+37°. На западе пройдут дожди, осадки также доберутся до северных областей, однако на температуру не повлияют. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В большинстве западных областей сегодня пройдут дожди, местами - грозы. Столбики термометров в течение дня покажут +30°...+32°.

На севере Украины также местами ожидаются дожди, а температура в течение дня будет на уровне +31°...+32°. Небольшая облачность.

Видео дня

На востоке Украины сегодня будет небольшая облачность, в Луганской области ясно и безоблачно. Сухо, а воздух раскалит до +33°...+35°. Не менее жарка погода будет и в центральной части Украины. Здесь будет преобладать практически безоблачная погода, а столбики термометров покажут +31°...+35°.

На юге страны сегодня будет жарче всего. Здесь ожидается ясная и безоблачная погода с обилием солнца, которое раскалит воздух до +32°...+37°.

Приметы погоды 20 августа

20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится, то будет дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: