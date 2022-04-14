С начала войны в области оккупантами были разрушены 120 школ.

В одной из школ на оккупированной россиянами территории Донецкой области учителя отказались работать по требованию оккупантов.

Об этом сообщил глава Донецкой военной государственной администрации Павел Кириленко.

"Мы в этом шапито участвовать не будем": такими словами учителя школы в оккупированном населенном пункте Донбасса встретили требование оккупационной администрации выйти на работу. Это действительно геройский поступок", - говорится в сообщении Кириленко.

По его словам, росияне "фактически взяли в заложники всех жителей оккупированных территорий и пытаются создать картинку "мирной жизни".

С начала войны российские оккупанты разрушили в области 120 школ, 103 детских сада и 37 вузов.

Как сообщал УНИАН, Министерство образования и науки решило пересмотреть школьную программу по зарубежной литературе и сократить в ней российских писателей. По словам министра образования Сергея Шкарлета, эксперты очень глубоко пересмотрят произведения, которые ранее были рекомендованы в рамках курса русской литературы, и очень критично отнесутся к содержанию курса.

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