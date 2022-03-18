"Это символы жизней тех ангелят, которые сейчас, вместо решительных действий мира, защищают небо над Украиной", - говорит Садовый.

На площади Рынок в Львове проводят акцию, призванную привлечь внимание к жестоким преступлениям России.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

В центре Львова выставили 109 детских колясок - столько детей погибли в результате агрессии РФ.

"Пустые детские коляски на площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас, вместо решительных действий мира, защищают небо над Украиной. Это та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина. И мы призываем всех взрослых всего мира единым щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее. Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной", - написал Садовый и призвал фотографировать акцию, рассказывать о преступлениях РФ и публиковать в социальных сетях с хештегом #closethesky.

Ранее во Львове известный французский художник JR, который создает инсталляции монументального искусства, провел акцию, посвященную 5-летней Валерии из Кривого Рога. Она - одна из многих украинских детей, которые были вынуждены покинуть родной дом, чтобы выжить.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 18 марта погибли 109 детей и более 130 ранены.

Больше всего пострадало детей в Киевской - 55, Харьковской - 34, Донецкой - 26, Черниговской - 29, Николаевской - 20, Житомирской - 15, Сумской - 14, и Херсонской - 14 областях.

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