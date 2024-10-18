Там напомнили, что недавно местный митрополит Феодосий дал указание во время богослужений не упоминать Украину и украинское войско.

События в Черкассах были сознательной провокацией со стороны конкретных лиц, которые пытались создать картинку для российской пропаганды.

Об этом в эфире телемарафона сказал митрополит Евстратий (Зоря), спикер Киевской митрополии Православной церкви Украины, говоря о событиях в Свято-Михайловском соборе в Черкассах.

Он отметил, что местную структуру Московского патриархата в Черкассах возглавляет митрополит Феодосий (Снигирев), который уже достаточно длительное время находится под следствием.

Видео дня

"Его дело находится на стадии судебного рассмотрения. То есть это человек, который даже на фоне институции Московского патриархата в Украине особенно отличается пророссийскими, промосковскими взглядами", - сказал митрополит Евстратий.

По его словам, в частности недавно митрополит Феодосий дал указание во время богослужений не упоминать государство, государственную власть и украинское войско.

"То, что можно было увидеть вчера в Черкассах - это сознательная провокация со стороны конкретных лиц, которые пытались создать картинку для российской пропаганды", - подчеркнул митрополит Евстратий.

Кроме того, он отметил, что митрополит Феодосий неоднократно вызывался представителями РФ "для участия по видео в заседаниях, которые они созвали в ООН, для того, чтобы давать заявления о якобы преследованиях, нарушениях, гонениях".

"Поэтому, очевидно, зная уже заранее, потому что решение о выходе из Московского патриархата община приняла давно, все соответствующие документы государством были зарегистрированы уже давно. И поэтому, зная наперед, что община будет все же желать осуществить свое право и пользоваться храмом... Он (митрополит Феодосий - УНИАН) тщательно подготовил провокацию для того, чтобы дискредитировать Украину и принятый закон и создавать картинку для российской пропаганды", - сказал митрополит Евстратий.

Он подчеркнул, что несмотря на попытки российской пропаганды, процесс перехода от Украинской православной церкви Московского патриархата к ПЦУ будет продолжаться.

События в храме в Черкассах

Накануне ночью в Черкассах капеллан Владимир Педько сообщил, что Свято-Михайловский собор переходит в ПЦУ и будет гарнизонным.

Под утро в храм пришли верующие и митрополит УПЦ МП Феодосий. Между представителями ПЦУ и прихожанами УПЦ МП возникла драка. Верующие УПЦ МП с митрополитом закрылись в храме и никого туда не пускали. Во время драки в соборе несколько человек получили травмы. Полиция начала уголовное производство по факту хулиганства.

Позже капеллан Ридный сообщил, что собор удалось освободить от сторонников УПЦ МП. Там впервые прозвучала молитва на украинском языке.

Вас также могут заинтересовать новости: