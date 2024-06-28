Украинцы смогут через "Дію" зарегистрировать себя как пациента в электронной системе здравоохранения или выбрать семейного врача.

В государственном приложении "Дія" будут отображаться медицинские данные граждан, Кабинет министров принял соответствующее постановление. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, украинцы смогут удобно через "Дію" зарегистрировать себя как пациента в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), а также выбрать семейного врача, подать или расторгнуть декларацию.

"Не нужно будет ходить в больницу и тратить на это время. Также просто в приложении можно будет изменить данные о себе в ЕСОЗ, например о новом номере телефона или месте жительства. Сейчас для этого надо ехать в поликлинику или обращаться в Национальную службу здоровья, а скоро - несколько кликов в "Дії", заверили Дія.Підписом - и все готово. Далее функционал расширится", - анонсировал Федоров. Видео дня

Последние новации в приложении "Дія"

Как сообщал УНИАН, в приложении "Дія" появятся новые важные документы. Так, недавно был запущен бета-тест свидетельства о браке, разводе и смене имени.

В "Дію" также автоматически по налоговому номеру будет подтягиваться свидетельство о рождении ребенка. Таким образом не нужно будет больше вводить вручную серию и номер свидетельства.

Также в "Дії" отныне можно актуализировать данные о месте проживания. Пользоваться сервисом можно в случаях, если есть ошибка при заказе выписки о месте проживания, есть неактуальные данные в вашем или детском выписке, нет места жительства в паспорте в "Дії", хотя вы зарегистрированы, если неправильная дата регистрации в цифровом паспорте.

Выписка о месте жительства понадобится при бракосочетании, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик, трудоустройстве и в других жизненных ситуациях. Поэтому данные в нем должны быть всегда актуальными.

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