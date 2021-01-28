Он уверяет, что требования по стилю, цвету или другим атрибутам школьной одежды недопустимы и незаконны.

Принуждение к обязательному ношению школьной формы нарушает права учащихся.

Читайте также"Красный диплом" и "золотая медаль". Почему нужно избавиться от этих атавизмов (укр.)Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в Facebook.

По его словам, в службу омбудсмена сообщают, что педагоги или администрация учебного заведения заставляют учеников носить обязательную школьную форму.

"Довольно часто в дискуссиях по этому поводу возникает путаница, поскольку участники дискуссии не отличают “школьную одежду (одежду для школы)” от “обязательной школьной формы”. А это - принципиально разные вещи. Одежда для школы - это свободный выбор ребенка и/или его родителей. Единственными требованиями к такой одежде являются опрятность, удобство, соответствие сезону. Все", - написал Горбачев.

Он уверяет, что требования по стилю, цвету или другим атрибутам школьной одежды недопустимы и незаконны.

"Обязательная школьная форма - это принципиально другое. Это - униформа, одинаковый для всех (парней и девушек соответственно) образец одежды. Самое существенное то, что за ”несоблюдение формы одежды" могут быть применены санкции, наказания. Например, за то, что ребенок приходит в одежде “не того цвета” или “не того фасона” начинается травля, угрозы и унижения со стороны администрации учреждения и учителей: ученика или ученицу публично ругают, психологически давят и даже не допускают к занятиям", - отметил омбудсмен.

По словам Горбачева, принуждение к ношению формы часто становится поводом для буллинга, дискриминации, издевательств и унижений, а также лишает ребенка права на индивидуальность и самовыражение.

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Автор: УНИАН