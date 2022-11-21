Молодоженов венчали посреди палаток и баррикад. А медовый месяц был лишь мечтой.

Иногда без свадебных платьев и костюмов, но с тысячами гостей. Часто - с совершенно незнакомыми людьми. Обе революции - Оранжевая и Достоинства - до сих пор ассоциируются со свадебным бумом.

Журналисты ТСН рассказали, как сейчас живут пары, которые решили соединить свои судьбы в исторические времена.

Кристина Есейкина - мать 6 детей. И она, и ее муж Юрий жили на Волыни, но познакомились во время Оранжевой революции в Киеве. Они обручились через две недели после первой встречи. Кристина рассказывает, что ее муж всегда был активным и не стоял в стороне от событий в стране - Майдан, АТО, а после полномасштабного вторжения - горячие точки на юге. Сейчас он после контузии восстанавливается в госпитале.

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"Сидела на полевой кухне в платке, в куфайке. Хорошо, что без валенок", - вспоминает Юрий Жук знакомство с Кристиной. Женщина признается, что не жалеет, что была такая свадьба - среди палаток и со свидетелями-митингующими. Но, признается, ей хотелось надеть свадебное платье.

Юрий и Кристина уверены, что их встреча 18 лет назад была неслучайной. Они говорят, что их любовь с каждым днем только крепнет.

А Кристина Клех из Львова вышла замуж на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства в 2014 году. У них была настоящая свадьба с венчанием, шествиями, музыкой, песнями и поздравлениями с большой сцены.

Кристина поделилась, что с Даниилом они были знакомы еще до Майдана и планировали пожениться летом 2014-го, но любимый решил не ждать. Платье пришлось одалживать у родственников. Фото со свадьбы много, их делали даже случайные прохожие. Эти снимки семье хотелось бы просматривать снова и снова, но Даниил сейчас на службе, он видит только онлайн, как растет его маленький сын Захар.

Свадебный бум в Украине во время полномасштабной войны

Как сообщало Министерство юстиции, в Украине за первые 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 177 тысяч браков. Эти показатели опережают показатели за аналогичный период 2021 года – 166 тысяч.

В Минюсте отмечают, что прижилось новшество - дистанционное бракосочетания, потому что за время полномасштабного вторжения зарегистрировано около 2500 таких браков. При этом напоминают, что в первые месяцы полномасштабного вторжения была упрощена процедура бракосочетания военнослужащих, которые защищают Украину на фронте и сейчас они имеют возможность дистанционно зарегистрировать брак.

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