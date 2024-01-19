Решение о восстановлении в должности чиновницы Минюста Марины Прилуцкой является недопустимым, говорит политолог Алексей Курпас.

Решение Верховного Суда, восстанавливающее в должности чиновницу Минюста с гражданством РФ, недопустимо и подрывает обороноспособность страны во время войны. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Эксперт возмущен решением Верховного Суда, который отменил постановление о законности увольнения гражданки России с госслужбы. "Речь идет о чиновнице Минюста Марине Прилуцкой, которая, по данным СБУ, добровольно получила российское гражданство и во время пребывания в оккупированном Крыму контактировала с сотрудниками ФСБ. Местонахождение Прилуцкой сейчас неизвестно. Наверное, он находится там, где получил гражданство", - подчеркивает Курпас.

Эксперт считает, что такое решение ВС может вызвать протестную реакцию гражданского общества. "Принято решение, подрывающее обороноспособность страны во время войны. Фактически против государства совершили диверсию! Как в таких условиях должны работать спецслужбы, если Верховный (!) суд фактически отбеливает нарушителей – людей, получивших паспорт России? Думаю, здесь свое слово должно сказать гражданское общество. Мы не можем позволить возвращать предателей и российских граждан в государственные должности!", - акцентирует эксперт.

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"Возвращать во власть российских предателей – это плевать на тех, кто сейчас на фронте отражает нашествие россиян. Надо отрезвить судей, которые, похоже, забыли, как убегали зимой 22-го из окруженного Киева. А я напомню, что именно в феврале 22-го россияне собирались вернуть Януковича в Киев, в том числе, опираясь на решение украинского суда", - резюмирует Курпас.

Напомним, ранее стало известно, что коллегия судей Кассационного административного суда ВС в составе судьи-докладчика Андрея Жука, судей Наталии Мартынюк и Жанны Мельник-Томенко отменила постановление о законности увольнения гражданки РФ с должности на государственной службе.