Последний раз они видели друг друга еще в мае 2022 года.

19 апреля состоялся обмен пленными, в результате которого более 270 защитников вернулись в Украину. Среди освобожденных людей – Маргарита Виноград и ее сын Руслан.

Как рассказывает "Суспільне", мать и сын вместе попали в плен в Мариуполе, когда выходили из "Азовстали". Однако в последний раз они виделись именно тогда, в мае 2022 года.

После того, как попали в неволю, Маргарита и Руслан ничего не знали о судьбе друг друга. Пока не увиделись в автобусе.

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Отмечается, что Руслану сейчас 22 года. Он писал матери письма из плена, потому что думал, что ее освободили раньше.

19 апреля мать и сын смогли обняться впервые за три года. Теперь они ждут встречи с родными.

Обмен пленными с РФ

19 апреля 2025 года в рамках обмена пленными из российской неволи домой вернулись 277 украинцев. Среди них – военные из рядов ВСУ, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта, пограничники. Они защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую области.

Всего за время полномасштабной войны РФ против Украины из российской неволи удалось вернуть 4552 человека. Среди них как гражданские, так и военные.

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