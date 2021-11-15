Многие граждане Украины намерены не только зарабатывать за границей.

Украинские заробитчане все чаще и чаще покупают недвижимость в Польше. Риэлторы утверждают, что примерно половина потенциальных покупателей из Украины.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

Многие украинцы не только ездят в Польшу на заработки, но хотят там остаться жить. Польские риэлторы утверждают, что интерес к покупке недвижимости повысился именно среди украинских граждан. По оценкам, примерно половина потенциальных покупателей недвижимости – украинцы.

В то же время по данным Национального банка, за девять месяцев текущего года украинские трудовые мигранты перевели 10 миллиардов долларов.

Читайте такжеУкраинцев предупредили об уголовной ответственности за помощь нелегаламСтоит отметить, что тот же МВФ предоставил Украине кредит в размере 5 миллиардов долларов, но получать деньги Киев будет 18 месяцев.

Заявление Зеленского о заробитчанах:

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что ставит себе и правительству цель вернуть украинцев, которые из-за сложной экономической ситуации вынуждены работать за границей.

Средняя зарплата в Украине

По данным Госстата, средняя зарплата украинцев за год выросла почти на четверть и в июне составила 14 тыс. 313 грн.

Минимальная зарплата в Украине:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае 2021 года выросла, по сравнению с маем 2020 года, на 28,1% - до 13 тыс. 499 грн.

Ситуация с зарплатами в Украине:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляла 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

20 мая 2020 года Кабинет министров принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду соцстрахования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

Кабинет министров Украины в июне выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

Верховная Рада 25 августа 2020 года приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

В августе задолженность предприятий по выплате заработной платы выросла на 0,6%%. В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября текущего года выросла на 0,8% и составила 2,198 млрд грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,1% по сравнению с августом и на 1 октября составила 3,56 млрд грн.

Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.

28 октября 2020 года правительство приняло постановление о выделении дополнительных средств в размере 1,3 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования (ФССУ) для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

28 октября 2020 года Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам погашения долгов по заработной плате и денежному обеспечению.

По данным Государственной службы статистики средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2020 года выросла по сравнению с сентябрем 2019 года на 12,3% - до 11998 грн.

Украинцы за первый квартал 2021 года заработали 983,6 млрд грн, а потратили за аналогичный период на 83,4 млрд грн больше – 1 трлн. 67 млрд грн.

Автор: Анастасия Горбачева