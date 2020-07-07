Журналисты разбирались, что было настоящей причиной наводнений на Закарпатье (видео)

Жадность зарабатывать на деревьях с Закарпатья перебралась и на Волынь.

Настоящая причина наводнений на Закарпатье – массовая вырубка лесов. Это катастрофа для Украины, от которой гибнут люди.

Читайте такжеКатастрофа на миллиард. Как Украина расплачивается паводками за экоцид КарпатОб этом говорится в сюжете программы «Деньги».

Отмечается, что жадность зарабатывать на деревьях с Закарпатья перебралась и на Волынь.

«Местные лесники там настоящие мажоры с роскошными домами и автомобилями. Откуда у них деньги? Один запал бензопилы - и 10 тысяч долларов за столетний дуб в кармане», – говорится в сюжете.

Добавляется, что там обычный председатель лесхоза с зарплатой в 17 тысяч гривень живет как миллионер.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в конце июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли трое человек.

На прошлой неделе правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 миллиона гривень.

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