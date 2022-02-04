Зрители "Права на владу" задали свои вопросы к первому эфиру.

В четверг, 3 февраля, в 21:45 на 1+1 стартовал новый авторский сезон "Права на владу" с ведущей Натальей Мосейчук. В этом году программа будет выходить в прямой эфир из новой студии. Процессом подготовки к первому эфиру телезвезда поделилась в соцсетях.

"Хотим, чтобы на новые стулья сели не бывшие обиженные, а те, кто озвучит и воплотит идеи для Украины. У кого право на власть сегодня. Кто имеет мужество признать ошибки и нести ответственность", — сказала телеведущая.

Теперь студия квадратная. Изменился и цвет, к красному добавили светлые оттенки - белый и желтый. Наталья Мосейчук отметила, основная цель - быть общенациональным круглым столом - не изменилась. Во время новоселья - в первом эфире, где обсуждали тему "Война за мир", показали новую локацию в студии - круглый стол.

Читайте такжеСобчак сказала, что будет с Крымом после ухода Путина из Кремля (видео)

К обсуждению вероятности широкомасштабного вторжения российских войск и от чего зависит дальнейшее развитие событий, присоединилась временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Мосейчук эксклюзивно поговорила с ней на английском. "Международное сообщество будет очень скептически принимать любые заявлений со стороны России", — отметила Квин. Чрезвычайный и полномочный Посол Украины в Беларуси (2010-2011) Роман Бессмертный отметил, что минские договоренности противоречат нормам международного права, не получили правовую силу в Украине и не могут быть нормативным актом. А в Уставе ООН сказано, что соглашения, заключенные под давлением, не имеют силы с момента заключения. В дискуссии принимали участие секретарь СНБО Алексей Данилов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин на включении из Москвы российский политический и общественный деятель Ксения Собчак и другие.

"Не называла бы "Право на владу" ток-шоу. Сейчас не время шоу ради шоу в политике. Это не о разговорах, которые начинаются в 21.45 и заканчиваются за полночь. У любой дискуссии, которая ведется в программе, всегда есть продолжение", — рассказала телеведущая.

В ожидании нового сезона телезрители взорвали социальные сети телеведущей. "Как мы вас долго ждали! С возвращением", "Новый сезон охоты на предателей страны, ждем "Право на владу", правду должны знать все", "Жду содержательной и правдивой встречи" - отмечали люди в комментариях. А Наталья призвала подписчиков оставлять свои вопросы и больше участвовать в обсуждении и подсказках для эфиров.

"Мы выворачиваем проблемы наружу. Поэтому после следуют принятые решения. Это такой общий поиск идей, куда приглашаем политиков, экспертную среду. Чтобы предложить властям возможные варианты действий. И дальше власть решает – принимать их или нет. Во многих случаях – то, что мы говорим в эфирах потом работает в реальной жизни. Продолжение следует", — отметила Наталья Мосейчук.

В прошлом сезоне такой темой стала амнистия, — эта идея была озвучена в прямом эфире "Право на владу" и дальше воплощена в жизнь. "Эфир позволяет апеллировать к власти здесь и сейчас. Указать на несправедливость, чтобы таких случаев становилось меньше".

Гостям в студии, в частности политикам, телеведущая пожелала мужества не разваливать страну, не искать сенсаций и воздержаться от политических игр. Быть сдержанными и честными. "Выйти из мыльного пузыря и работать засучив рукава. Помнить о людях, которые и есть страна. Наша с командой задача, чтобы чиновники слышали всех нас – украинцев", – сказала Наталья Мосейчук.

Вас также могут заинтересовать новости: