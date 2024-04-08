На двух из станций были повреждены все блоки, часть восстановили, сказал Максим Тимченко.

ДТЭК ищет оборудование для восстановления после обстрелов, чтобы в следующий отопительный сезон было достаточно мощностей. В это компания инвестирует все доступные ресурсы. Об этом в интервью изданию Forbes заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"На двух из наших станций повреждены все блоки, но часть мы восстановим. Еще одна станция остановлена на непрогнозируемый период... С каждой атакой мы можем восстановить все меньше оборудования. И в какой-то момент дойти до ситуации, когда нечего будет восстанавливать. Сейчас вся компания максимально мобилизована - от людей, которые разбирают завалы, до тех, кто ездит в ЕС и США за оборудованием", - отметил Тимченко.

По его словам, самый быстрый способ - привезти оборудование из Восточной Европы, где есть закрытые станции советских времен. Сотрудники ДТЭК уже поехали в страны Балтии, в Болгарию, Румынию, чтобы договариваться о таких поставках.

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"Второе направление - использовать незадействованное оборудование, которое есть в Украине. Мы сейчас в диалоге с "Укрэнерго", "Центрэнерго". Также обмениваемся оборудованием внутри группы", - добавил он.

Генеральный директор ДТЭК отметил, что во время войны приоритетом компании является восстановление разрушенных станций, сетей и подстанции, стабильная добыча газа и угля. Соответственно все инвестиции компании идут на восстановление.

Ранее сообщалось, что после двух масштабных атак России по энергетической системе 22 и 29 марта ДТЭК потерял 80% генерирующих мощностей.