На Крещение, 19 января, в Украине ожидаются морозы. В большинстве областей "минус" будет как ночью, так и днем. Холоднее всего будет ночью на северо-востоке Украины, где столбики термометров опустятся до -15°. Снег ожидается на северо-западе, а также в Винницкой, Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -6°, днем -1°.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем -1°.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°, снег.
- В Ривне в среду ожидается пасмурна погода, сплошная облачность, ночью -5°, днем -1°, снег.
- В Тернополе 19 января ночью будет -5°, днем 0°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем -1°, снег.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +4°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+1°, практически безоблачно.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.
- В Виннице завтра будет -6°...-1°, небольшая облачность, снег.
- В Житомире в среду будет ночью -5°, днем 0°, небольшая облачность, снег.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -3°.
- В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -2°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -8°...-6°.
- В Одессе 19 января - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +1°.
- В Херсоне в среду ночью -5°, днем -1°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -5°, днем -1°.
- В Запорожье температура ночью -8°, днем -4°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -15°...-7°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -14°, днем -6°.
- В Днепре температура ночью будет -8°, днем -5°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, -9°...-5°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -5°, снег.
- В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем -3°, снег.
Народные приметы на 19 января
19 января - Богоявление Господне (Крещение, Иордан). Если на Крещение погода ясная и погожая - на засушливое лето. Крещенская оттепель - к урожаю. Небо хмурое, большой иней и снег в этот день сулит плодородный год. Во время освящения воды идет снег - будут хорошо роиться пчелы и колоситься хлеба.