На украинцев в Австрии напала банда из семи человек: новые подробности инцидента

В результате нападения пострадал один из украинских подростков: сейчас его жизни ничего не угрожает.

На украинских подростков в Австрии напала банда из семи человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба. Читайте такжеВ Австрии напали на двух украинских подростков, одного госпитализировали с ножевым ранением – СМИ "Нападение осуществила целая банда - 7 человек", - уточнил Щерба. По его словами, полиция предполагает, что нападение было осуществлено с целью ограбления. Также Щерба сообщил, что жизнь раненого украинца вне опасности. Нападение на украинских подростков в Австрии: что известно В Австрии напали на двух украинских подростков. Инцидент произошел в воскресенье, 28 марта, в городе Грац.

В результате нападения один из украинцев госпитализирован с ножевым ранением.

Двое граждан Украины - братья 15 и 17 лет - через социальные сети договорились с незнакомцем о продаже одежды. Во время встречи в подземном переходе от четырех до пяти неизвестных в масках окружили украинцев. Один из них, угрожая пистолетом, потребовал у 17-летнего украинца деньги, ценные вещи и одежду, принесенную с собой. Украинец оказал сопротивление, что привело к драке. Главные новости Украины и мира на утро 30 марта Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Екатерина Лиманская

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