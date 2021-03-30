А Австрии банда из семи человек напала на двух украинских подростков / фото ua.depositphotos.com

На украинских подростков в Австрии напала банда из семи человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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"Нападение осуществила целая банда - 7 человек", - уточнил Щерба.

По его словами, полиция предполагает, что нападение было осуществлено с целью ограбления.

Также Щерба сообщил, что жизнь раненого украинца вне опасности.

Нападение на украинских подростков в Австрии: что известно

  • В Австрии напали на двух украинских подростков. Инцидент произошел в воскресенье, 28 марта, в городе Грац.
  • В результате нападения один из украинцев госпитализирован с ножевым ранением.
  • Двое граждан Украины - братья 15 и 17 лет - через социальные сети договорились с незнакомцем о продаже одежды. Во время встречи в подземном переходе от четырех до пяти неизвестных в масках окружили украинцев. Один из них, угрожая пистолетом, потребовал у 17-летнего украинца деньги, ценные вещи и одежду, принесенную с собой. Украинец оказал сопротивление, что привело к драке.

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Автор: Екатерина Лиманская