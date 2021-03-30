А Австрии банда из семи человек напала на двух украинских подростков / фото ua.depositphotos.com
На украинских подростков в Австрии напала банда из семи человек.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.
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"Нападение осуществила целая банда - 7 человек", - уточнил Щерба.
По его словами, полиция предполагает, что нападение было осуществлено с целью ограбления.
Также Щерба сообщил, что жизнь раненого украинца вне опасности.
Нападение на украинских подростков в Австрии: что известно
- В Австрии напали на двух украинских подростков. Инцидент произошел в воскресенье, 28 марта, в городе Грац.
- В результате нападения один из украинцев госпитализирован с ножевым ранением.
- Двое граждан Украины - братья 15 и 17 лет - через социальные сети договорились с незнакомцем о продаже одежды. Во время встречи в подземном переходе от четырех до пяти неизвестных в масках окружили украинцев. Один из них, угрожая пистолетом, потребовал у 17-летнего украинца деньги, ценные вещи и одежду, принесенную с собой. Украинец оказал сопротивление, что привело к драке.
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