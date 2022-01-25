Отмечается, что действующих норм полицейским недостаточно для борьбы с нетрезвым управлением.

Нацполиция Украины хочет получить законные основания для остановки всех без исключения транспортных средств в так называемых "пунктах трезвости". Под эти нужды полиции предлагают изменить действующее законодательство.

Как пояснил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook, необходимо расширение полномочий полиции, ведь действующих норм полицейским недостаточно для борьбы с нетрезвым управлением.

"Нужны и усиленные инструменты контроля. Вопрос пунктов трезвости - мест, где останавливают все или большинство транспортных средств с целью быстрой проверки на состояние опьянения, так же актуален. Надеюсь, дискуссия об их введении на законодательном уровне возобновится в этом году", - подчеркнул он.

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Также Белошицкий поделился статистикой за прошлый год:

за 2021 год патрульные зафиксировали и оформили 133 289 водителей с признаками опьянения;

было оформлено 5 019 ДТП, в которых водители управляли автомобилями в состоянии опьянения, в которых 113 человек погибли и 1 072 человека травмированы;

всего за 2021 год в Украине было зафиксировано 170 972 ДТП, в которых 2 926 человек погибли и 27 296 человек травмированы.

Рост количества аварий относительно аналогичного периода прошлого года составил 13,8%.

"Пьяные водители за рулем - убивают и калечат! Это та правда, которую должен осознать для себя каждый водитель", - подытожил Белошицкий.

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