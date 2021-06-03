В полиции отметили, что электронные письма о неуплаченных налогах, уголовных делах могут также поступать и якобы от других госучреждений.

Патрульная полиция Украины предупредила об опасной спам-рассылке, которая поступает на электронную почту якобы от имени начальника Департамента патрульной полиции.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины, сегодня стало известно о резком росте количества обращений о получении электронных писем от якобы государственных учреждений.

"Например, сегодня утром якобы с электронной почты управления патрульной полиции в г. Киеве [email protected] различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф", - рассказали в полиции.

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Там отмечают, никаких подобных писем Департамент патрульной полиции и управление патрульной полиции в городах не присылали, и это является атакой киберпреступников.

В полиции добавляют, что электронные письма с похожим содержанием (о неуплаченных налогах, уголовных делах и прочее) могут также поступать и от других госучреждений.

"Такая рассылка опасна, потому что письма содержат приложения, открывая которые, происходит загрузка вирусного файла, который заражает компьютер", - говорится в сообщении.

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Автор: Александр Топчий