Активисты настаивают: санкций, наложенных СНБО на Медведчука и аффилированные с ним компании, недостаточно.

Представители партии Национальный Корпус блокировали АЗС сети Glusco в городе Киеве. Этой акцией они хотели привлечь внимание властных структур к необходимости усилить борьбу с российским бизнесом Виктора Медведчука в Украине, сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

"Любая прибыль этих заправок – прямая прибыль России, а соответственно это спонсорство терроризма, убийств наших защитников и гражданского населения на Донбассе - заявил руководитель столичной ячейки "Национального Корпуса" Сергей Тамарин. По его словам, известно, что Glusco является лишь компанией-прокладкой, а настоящим владельцем сети АЗС остается российская компания “Роснефть”.

В Нацкорпусе настаивают: санкций, наложенных СНБО на Виктора Медведчука и аффилированные с ним компании, недостаточно. Необходимо полное прекращение деятельности российского бизнеса в Украине в условиях войны.

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Автор: УНИАН