Случаи с задержками выплат являются единичными, а не системными, заверила заместитель министра.

Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала вероятную причину, по которой могут происходить задержки выплат "боевых" военнослужащим. Их украинские защитники получают дополнительно к должностным окладам и начислениям за звание.

В эфире общенационального телемарафона Маляр заверила, что случаи с задержками выплат являются единичными, а не системными.

По ее словам, Минобороны выделяет все средства в войска вовремя. Задержки, по ее словам, случаются на этапе перечисления средств непосредственно военным от войск.

Видео дня

Маляр допустила, что связано это может быть с тем, что каждый месяц командиры должны подавать документы, подтверждающие место и сроки пребывания военного в тех или иных точках.

Замминистра напомнила, что "боевые" выплаты для военнослужащих ВСУ составляют от 30 до 100 тысяч гривень в условиях военного положения. Сумма выплаты зависит от того, где находится защитник.

Стоит отметить, что если военнослужащий попал в плен или пропал, его семья получает деньги до момента, пока не будет информации, что он погиб.

Напомним, рано утром 24 февраля российские оккупационные войска вторглись в Украину без объявления войны. Враги атаковали военные и гражданские объекты. По сведениям МВД Украины, из-за оккупантов уже погибли более 7 тысяч гражданских.

Вас также могут заинтересовать новости: