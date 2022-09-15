Сначала закупка происходила небольшими партиями, а сейчас началась значительная по объемам поставка.

Обеспечение военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) зимней одеждой в приоритете, ее небольшими партиями начали закупать еще с лета.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"Зимняя одежда в приоритете, и мы еще с лета начали ее закупать, правда небольшими партиями... По состоянию на сейчас все контракты заключены и уже началась значительная по объемам поставка", - написала она.

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По словам Маляр, сейчас, к примеру, командование сил логистики ВСУ разгружает и ставит на учет целый караван транспорта с зимними вещами, которые закупал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов.

"А именно: более 100 тыс. флисок, более 200 тыс. комплектов термобелья, более 180 тыс. трусов. Плюс отдельно форма, отдельно брюки, отдельно рубашки. К субботе это уже должно отразиться в учете. Дальше командование будет его распределять", - отметила она.

Маляр также заверила, что военные ВСУ обеспечены бронежилетами и касками.

"И сейчас у нас есть даже запас на несколько бригад", - добавила замминистра.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны Украины заявляют, что готовы реагировать в случае утечки государственной тайны в публичное пространство.

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