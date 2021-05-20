Во Львове одели в вышиванки скульптуры античных богов.
Традиция украшать так город ко Дню вышиванки сохраняется здесь уже более десяти лет, рассказывает "ТСН.Ранок".
Утром на площади Рынок четыре скульптуры античных богов, расположенные в фонтанах, одели в вышиванки. Амфитриту и Диану - в вышитые платья, Нептуна и Адониса - в рубашки, а последнему еще и подобрали джинсовые шорты.
Отмечается, что одежда вышита с традиционными украинскими мотивами. Для каждой скульптуры потратили около 15 метров ткани, а чтобы одеть богов, привлекли краны.
Полюбоваться скульптурами или сделать фото с ними можно будет в течение недели.
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