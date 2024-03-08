Огнеборец из города Южный решился на самый важный шаг в своей жизни.

В Одесской области спасатель 8 марта сделал девушке предложение руки и сердца необычным способом - влез в ее квартиру по специальной лестнице.

"Трогательное предложение руки и сердца. В этот замечательный день огнеборец из города Южный решился, пожалуй, на самый важный шаг в своей жизни и, как настоящий бесстрашный спасатель, который не боится высоты, сделал предложение своей возлюбленной в привычных для себя опасных условиях", - рассказали в пресс-службе регионального главка ГСЧС.

На обнародованном видео зафиксировано, как мужчина в спецодежде приезжает к девушке на спецтранспорте и специальной выдвижной дробиной поднимается на балкон 5-го этажа многоэтажки. Он протягивает девушке, которая выходит к нему, букет цветов, становится на колено и протягивает ювелирную коробочку с колечком.

"Мы желаем Сергею и Татьяне безумной любви в свободной, мирной и независимой Украине! Любовь победит", - отмечают в пресс-службе.

Бракосочетание в Украине - детали

Украинский певец Виталий Козловский, который сейчас служит в ВСУ, рассказал об изменениях в личной жизни. В частности, 6 марта, в свой день рождения, он опубликовал фото в Instagram со свадебными кольцами. Он написал, что ему исполнилось 39 лет, прошел год, который перевернул его жизнь. По его словам, когда оказываешься в шаге от смерти, ценности меняются полярно - хочется спешить жить, спешить любить, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным с родными и самое важное не откладывать на потом.

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