Он удивил обручальным кольцом на пальце.

Украинский певец Виталий Козловский, который сейчас служит в ВСУ рассказал об изменениях в личной жизни. Оказалось, что он уже женился.

Сегодня, 6 марта, в свой день рождения мужчина опубликовал фото со свадебными кольцами.

"Сегодня мне 39 лет. Прошел год, который перевернул мою жизнь... Когда оказываешься в шаге от смерти, ценности меняются полярно - хочется спешить жить, спешить любить, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным с самыми родными и самое важное не откладывать на потом. Скажу вселенной только одно: Спасибо", - подписал фотографию Козловский.

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Кто является женой певца - Виталий держит эту информацию в тайне.

"Просто когда ты говоришь слишком много, приходится говорить еще больше. Поэтому на все свое время", - сказал певец в программе "Сніданок з 1+1".

Но охарактеризовал свой новый статус так:

"У меня было много отношений. Они по-разному переживались, не надо ничего ожидать, ничего искать. Мне все понятно. Праздновать будем позже, пока еще не время для громких таких праздников, потому что свадьбу нужно гулять прямо правильно. Надо пригласить всех родственников тыквенных". , как говорится, и близких, и далеких, и всех-всех объединить на этом празднике жизнь. И это будет!".

К слову, ранее у Козловского были отношения с блогером Раминой Эсхакзай. Тогда пара готовилась к свадьбе, но позже ее отменила. Сам певец потом признался, что их роман был выгодным для девушки, однако на самом деле ничего серьезного между ними не было.

Напомним, ранее актер Гарик Бирча рассказал о своей женитьбе и то, что уже стал отцом.

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