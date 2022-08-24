Воспользоваться услугой можно где угодно.

На портале "Дия" запустили автоматическую регистрацию ООО.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Запускаем автоматическую регистрацию ООО на портале "Дия" просто в День Независимости. Успешно завершили бета-тест. Теперь вы можете открыть бизнес буквально за 2 секунды. Услугу регистрации ООО с госрегистратором мы запустили еще в октябре 2020 года. И ею воспользовались около 13 тысяч украинцев. Сейчас убираем госрегистратора из процесса, чтобы сэкономить ваше время", - отметил он.

По словам главы Минцифры, благодаря автоматическим услугам не нужно ждать решения чиновника или ответ госрегистратора. Воспользоваться услугой можно где угодно.

Как подать заявку:

авторизуйтесь на портале Дия;

заполните заявление на регистрацию ООО;

подпишите ее электронной подписью;

после этого система автоматически сформирует и отправит ваше заявление на регистрацию ООО.

ООО автоматически откроют, если заявление будет соответствовать всем условиям.

Ранее сообщалось, что команда Министерства цифровой трансформации работает над техническим запуском сервиса проверки подлинности нотариального документа.

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