Около 50 правоохранителей круглосуточно будут обслуживать станции.

На одесских пляжах заработали полицейские станции. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции в Одесской области, сегодня, 25 мая, начальник соответствующего управления Максим Бойко провел объединенный инструктаж всех подразделений, которые будут нести службу.

Речь идет о работе правоохранителей в период летнего сезона на пляжах "Золотой берег", "Ланжерон" и "Аркадия". За безопасностью будут следить пешие и вело-патрули.

В частности, около 50 правоохранителей круглосуточно будут обслуживать указанные станции, в праздничные и выходные дни количество нарядов будет увеличиваться.

"С наступлением теплых дней все больше людей, стремящихся отдохнуть у моря, чаще собираются в местах массового досуга", - пояснили в управлении.

Правоохранители будут нести службу в Центральной и исторической частях Одессы, в прибрежных и парковых зонах, где риск совершения правонарушений в летний период увеличивается, особенно, во время военного положения.

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Сейчас арендаторы пляжей обеспечивают соответствующие условия для получения разрешения на официальную работу. На пляжах необходимо установить защитные сетки, наблюдательные пункты и тому подобное. Доступ может быть открыт на пляжах района Ланжерон и Большого Фонтана.