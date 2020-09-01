Посол Польши в Украине возмущен открытием мемориальной доски во Львовской области.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий выразил протест против открытия в Гуте Пеняцкой мемориальной доски с надписью "бандиты из Армии Крайовой".

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Об этом сообщает издание Onet.

Как сообщается, соответствующее письмо он направил к главе Бродовской районной государственной администрации Оксане Прокопец.

Цихоцкий выразил "решительный протест" и возмущения против действий ВО "Свобода" и завил, что ожидает немедленных шагов по "прекращению на территории, находящейся в подчинении Бродовской райгосадминистрации, демонстрации ненависти и пренебрежения к тем, кто уже пострадал и не может требовать правосудия".

"Я верил и до сих пор верю, что Гута Пеняцкая может стать местом восстановления процесса примирения между поляками и украинцами, но я вижу, что в Украине есть круги, которые беспокоит каждый шаг в правильном направлении и которые хотели бы, по непонятным для меня причинам, отменить любой положительный процесс, недавно инициированный президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским", - заявил посол Польши.

Отметим, что 30 августа об открытии таблички с надписью "бандиты из Армии Крайовой" сообщила Червоноградская городская организация ВО "Свобода" в Facebook.

В одной из публикаций, в частности, цитируется военный капеллан Михаил Гредиль, который утверждает, что "мы слишком толерантны к своим врагам".

Армия Крайова: что это за организация

Армия Крайова - подпольная польская военная организация времён Второй мировой войны, действовавшая в пределах довоенной территории польского государства, а также в Литве и Венгрии.

АК была основной организацией польского Сопротивления, боровшегося против немецкой оккупации.

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Автор: Екатерина Лиманская