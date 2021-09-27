Из измельченных камней автор сделал реалистичные объемные изображения трех известных персон.

На днях в Киеве на улице Маршала Малиновского на Оболони прохожие заметили кое-что необычное: на куче щебня появилось объемное изображение трех знакомых фигур.

Кто-то создал из измельченных камней образы Богдана Хмельницкого, Ивана Сирко и Тараса Шевченко.

Теперь СМИ нашли автора композиции. Как сообщает газета "Дарницкие вести", им оказался парень, укладывающий тротуарную плитку.

"Нашелся автор шедевра из щебня, который недавно заметили на улице Малиновского. Им оказался обычный мастер по укладке тротуарной плитки. Знакомьтесь, Руслан", - написало издание и опубликовало фото создателя.

Ранее в Киеве вандалы надругались над скульптурой "Маленький принц" на Пейзажной аллее. По словам автора скульптуры Константина Скритуцкого, исчез бронзовый Лисенок, который сидел у ног Принца - его просто вырвали.

А в Одессе ребенок из-за известной скульптуры получил ожоги рук и ног. Малыша забрала "скорая".

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Автор: Катерина Комолова