Сейчас в нашей стране не существует даже детального алгоритма действий по восстановлению разрушенных войной домов и возмещению убытков за государственный счет.

Проект "Медиаоборона" продолжает организовывать помощь жителям Киевской области по получению бесплатной экспертизы разрушенного после войны жилья.

В дальнейшем граждане с этим документом могут требовать у государства денежную компенсацию. По словам главы полиции Киевской области Андрея Небытова, только в этом регионе в результате российской оккупации повреждено или разрушено 6500 домов. Все их владельцы имеют право на компенсацию от государства, но механизмы ее до сих пор не прописаны.

В первую очередь необходимо проводить экспертную оценку разрушений или повреждений, а это дорогостоящая процедура, которая доступна далеко не всем украинцам. Именно поэтому волонтерский проект Медиаоборона помогает владельцам поврежденного жилья на Киевщине оформить документы, которые в дальнейшем станут основанием для получения денежной компенсации.

Такой пакет документов подготовлен юристами и по делу учительницы из Гостомеля Людмилы Сахненко.

Ее дом сгорел еще в начале войны. Семья чудом выжила, именно в то время, когда в их дом попал снаряд, все уехали по эвакуационному коридору. На этом настояла маленькая внучка, и к счастью взрослые ее послушали.

"Мы выстояли в коридоре шесть часов, но его нам так и не дали. И мы возвращаемся домой и видим, что наш дом горит. Так ребенок нас всех вывел из этого дома", – рассказала Людмила Сахненко. Историю, как выжила семья, волонтеры показали в сюжете:

Женщина признается, что эта история помогает ей пережить боль потери дома, радоваться, что сами остались живыми и надеяться, что когда-то ее жилье будет восстановлено. Благодаря усилиям волонтеров, юридически она защищена и в будущем будет иметь право претендовать на получение компенсации в полном размере.

Таких случаев по всей стране - десятки тысяч, и далеко не всем пострадавшим могут помочь волонтеры. Что касается государства, которое должно решать такие вопросы, то сейчас в нашей стране не существует даже детального алгоритма действий по восстановлению разрушенных войной домов и возмещению убытков за государственный счет. Есть только постановление Кабинета Министров, которое позволяет отдельным специалистам фиксировать убытки, но не позволяет считать стоимость восстановления.

"Нет ни методики учета ущерба, ни возможности экспертам установить их размер, ни возможности правильно их зафиксировать. Государство не сделало ничего, чтобы урегулировать процедуру оценки поврежденного рашистами жилья украинских граждан", - комментирует основатель проекта "Медиаоборона" народный депутат Александр Дубинский.

По его инициативе в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым на период военного положения будет расширен перечень экспертов, которые будут делать оценку поврежденного жилья, а не только фиксировать повреждения. Это позволит гражданам быстрее провести ремонт и иметь все необходимые документы для возмещения государством убытков поврежденного россиянами имущества.

"С этой оценкой украинцы смогут требовать от государства соответствующую денежную компенсацию. Как это происходит, например, при ДТП. Приезжает страховой комиссар, он смотрит, что было повреждено, фиксирует и потом это является основанием для выплат от страховой компании. Так и здесь, если есть фиксация убытков, тогда это работает. Но сейчас независимым экспертам так и не дали принять участие в подготовке этих экспертиз. Официально государство определило ряд специалистов, имеющих право проводить экспертную оценку разрушенного жилья. Судебные эксперты в эту категорию специалистов не входят, однако их лицензия дает им право проводить экспертную оценку разрушений", - поясняет Дубинский.

Авторы законопроекта настаивают, чтобы имеющиеся правила как можно быстрее пересмотрели, чтобы люди не остались не только без домов, но и без права на возмещение жилья.