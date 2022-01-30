27 января военнослужащий Национальной гвардии Артемий Рябчук на территории "Южмаша" расстрелял 5 человек, еще пятеро получили ранения.

На Херсонщине попрощались с тремя нацгвардейцами, которые погибли во время стрельбы на территории днепровского завода "Южмаш".

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии Украины.

Военнослужащих Нацгвардии похоронили сегодня в населенных пунктах, где они родились и выросли, где живут их родители – Александра Буганова в Подо-Калиновке, в Каховке – Леонида Черника, а в Олешках – Артема Левковского, сообщает пресс-служба НГУ.

Читайте такжеВ Киеве произошла стрельба: инкассаторы приняли активистов за грабителей (видео)Проститься с погибшими пришли близкие, родственники, друзья и сослуживцы гвардейцев, а также сотни местных жителей.

Как сообщал УНИАН, утром 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. Правоохранители задержали нацгвардейца в г. Подгородное Днепропетровской области.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УК.

Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Мотивы совершенного преступления пока неизвестны. Следствие рассматривает несколько версий, в частности, неуставные отношения.

Рябчуку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

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