Задержанный требовал деньги за незаконное перемещение товаров через государственную границу.

На Харьковщине задержан пограничник, получивший более 12 тыс. долларов взятки за незаконное перемещение товаров через границу с РФ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, начальник одного из подразделений Харьковского пограничного отряда с целью получения неправомерной выгоды организовал канал незаконного перемещения через государственную границу Украины с Российской Федерацией товаров народного потребления.

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"При этом сумма "оплаты" за один куб товара составляла 1,5 тыс. долл. Установлено, что военнослужащий получил от гражданина неправомерную выгоду на общую сумму 12,7 тыс. долл.", - говорится в сообщении.

Пограничник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в получении взятки и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Светлана Макринская