Украинские военные полностью восстановили контроль над селом Кутузовка на Харьковщине.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00.
Так, на Слобожанском направлении враг осуществил развертывание на территории Белгородской области до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М". Противник продолжает осуществлять перегруппировку своих сил.
По данным Генштаба, враг вывел для восстановления боеспособности на территорию РФ батальонную тактическую группу Воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике.
Кроме того, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29-й армии Восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области РФ на Харьковщину.
Противник продолжает воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.
"Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Долгенького. Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также оккупанты безуспешно пытались взять под контроль основные объекты большой Камышевахи", - отметили в Генштабе.
В то же время силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.
Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что враг ежедневно теряет по меньшей мере роту личного состава.