Вражеские подразделения безуспешно пытались осуществить наступление на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Долгенького, а также взять под контроль основные объекты большой Камышевахи.

Украинские военные полностью восстановили контроль над селом Кутузовка на Харьковщине.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении враг осуществил развертывание на территории Белгородской области до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М". Противник продолжает осуществлять перегруппировку своих сил.

По данным Генштаба, враг вывел для восстановления боеспособности на территорию РФ батальонную тактическую группу Воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике.

Кроме того, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29-й армии Восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области РФ на Харьковщину.

Противник продолжает воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

"Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Долгенького. Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также оккупанты безуспешно пытались взять под контроль основные объекты большой Камышевахи", - отметили в Генштабе.

В то же время силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что враг ежедневно теряет по меньшей мере роту личного состава.

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