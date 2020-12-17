Высота звезды - 4 метра.

На главной елке страны, которая установлена на Софийской площади, появилась рождественская звезда. Она заменила сказочную шляпу, которая не понравилась верующим.

Как сообщает издание "Сегодня" звезду установили 17 декабря утром с помощью крана.

"Высота звезды - 4 метра. Она оборудована тремя видами гирлянд: обводка звезды – белое и теплое, холодные и белые огни в виде комет, а по середине звезда будет светиться золотыми огоньками", – рассказали организаторы новогоднего праздника.

Стоимость звезды - 75 тысяч гривень.

Скандал со шляпой на елке

13 декабря утром с главной елки страны сняли шляпу, которая украшала ее макушку. Это произошло после многочисленных недовольств верхушкой новогоднего дерева. Так, в ПЦУ шляпу назвали "ведьмацкой".

Организаторы пожаловались, что люди не поняли тематику нынешней новогодней локации - "сказочный лес", - и пообещали снять "шляпу" с елки.

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Автор: Андрей Василюк