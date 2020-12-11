В ПЦУ напомнили, что елка стоит на святом месте, потому "шляпа на фоне тысячелетних крестов Софийского собора" выглядит странно.

В Православной церкви Украины негативно отнеслись к новому облику главной новогодней елки на Софийской площади в Киеве, на которую вместо традиционной Вифлеемской звезды нацепили ведьминский шляпу.

Свое возмущение выразил в Facebook Иван Сидор из пресс-службы ПЦУ.

"К какому празднику мы готовимся? Рождеству или Хэллоуину? Уж если ставите на исторической Софийской площади елку, то нужно иметь здравый смысл и увенчать ее звездой, которая и символизирует Рождество, свет, надежду. А не ведьминскую шляпу, которая с Рождеством и Новым годом ничего общего не имеет», - считает он.

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Он напомнил, что елка стоит на святом месте, поэтому не надо, чтобы была «шляпа на фоне тысячелетних крестов Софийского собора».

"Говорят, креативно? Считаю, что не стоило экспериментировать на главной елке страны. Тем более которая в последнее время стоит на (без преувеличения) святом месте», - написал он.

При этом Иван Сидор отметил, что это исключительно его мнение.

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Автор: Денис Прядко