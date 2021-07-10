Фигурант привлек посредника и через него получал взятки за свои услуги.

На Черниговщине разоблачили военного комиссара, который требовал $1200 взятки за непризов на службу в Вооруженные силы Украины.

Взяточник требовал деньги от местной жительницы и обещал взамен решить вопрос о непризову ее сына на срочную военную службу, рассказали в МВД.

"С целью сокрытия противоправной деятельности фигурант привлек посредника, именно через него получал средства за свои услуги. Полицейские задокументировали два факта получения военкомом неправомерной выгоды по 600 долларов США", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении офицеру и его сообщнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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Автор: Александр Топчий