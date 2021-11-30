В Киеве попрощались с экс-мэром Александром Омельченко (руководил городом с 1999 года 2006 год), который умер 25 ноября 2021 года в возрасте 83 лет. По словам владелицы ритуальной компании "Петр Великий" Аллы Ландар, которая организовывала процессию прощания, Киев был его жизнью. Для того, чтобы почтить его память в колонный зал Киевской горгосадминистрации (КГГА) пришли сотни киевлян.

Вчера в стенах КГГА происходило прощание с экс-мэром Киева Александром Омельченко, который умер 25 ноября 2021 года в возрасте 83 лет.

Организацией процессии занималась Алла Ландар - президент Международной ассоциации профессионалов похоронного дела, Национальный член от Украины во Всемирной Федерации похоронных исполнителей (FIAT-IFTA), "Заслуженный работник сферы услуг Украины" и руководитель частной фирмы "Петр Великий".

Алла Ландар сообщила, что в колонном зале КГГА были организованы экспозиции о жизни Александра Омельченко. В них представлена фотогалерея его жизни во главе столицы – о том, как за 8 лет были открыты многочисленные храмы (среди которых – Михайловский собор, Успенский собор, Аскольдовая могила), запущены 8 новых станций метро, были отстроены многие городские больницы, благоустроены столичные парки и т.д.

Отдельная веха в этой экспозиции – работа Александра Омельченко во главе Федерации хоккея Украины: как известно, этот вид спорта занимал особое место в его жизни.

Также в галерее представлено несколько десятков фотографий с боксерских поединков Виталия и Владимира Кличко – Александр Омельченко не пропускал ни единого их боя.

Немало и фотографий со встреч Александра Омельченко с политиками разного уровня, с которыми он по долгу службы немало сотрудничал.

Также в экспозиции представлены книги Александра Омельченко.

По словам Аллы Ландар, при подготовке организации прощания для нее важно было показать, кем был Александр Александрович и как он прожил свою жизнь. Для этого необходимо было собрать его жизнеопись, но с этим изначально возникли проблемы – в открытых источниках не было архивных фото. В этом помог Олег Федонюк – фотограф, который сопровождал Александра Омельченко на протяжении его работе во главе города и который ранее работал в газете "Столица". Он передал уникальные материалы о жизни экс-мэра, которые увидели киевляне, пришедшие проститься с Александром Александровичем.

В рамках прощания киевляне становились авторами книги "Человек эпохи", в которой собственноручно писали, кем Александр Омельченко был для них в их жизни. Свои чувства в этой книге оставили супруга покойного Людмила Омельченко, его дети и внуки, городской голова Киева Виталий Кличко и все те, кто его искренне любят и уважают. Александр Омельченко похоронен на Байковом кладбище.

"Мы прощаемся с тем, кого действительно можно назвать "Человеком эпохи". Я была хорошо знакома с Александр Александровичем. Могу твердо сказать, что других таких людей, которые настолько бы любили Киев и любили жизнь – единицы. Лучше всего о том, насколько персона Александра Омельченко важна для Киева, говорит количество людей, пришедших с ним проститься. Для нас, как организаторов прощания, было важно рассказать всем киевлянам о том, что Александр Омельченко не представлял свою жизнь без Киева. Александр Александрович – это история Киева и навсегда останется в памяти миллионов", – рассказала Алла Ландар.

Напомним, Александр Омельченко был депутатом Киевсовета действующего IX созыва, главой депутатской фракции "Единство". Также он был депутатом столичного горсовета VII и VIII созывов. С августа 1996 года Александр Омельченко возглавлял КГГА, а с мая 1999 по апрель 2006 года был городским головой Киева. На протяжении последних нескольких недель он находился в больнице, где боролся с последствиями COVID-19.

Автор: Григорий Бондарь