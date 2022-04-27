Некоторые граждане были убиты, а затем раздавлены танками.

К началу мая в моргах под Киевом, куда перевозили эксгумированные тела убитых русскими войсками в Буче и Бородянке, не осталось свободного места для умерших.

Об этом говорится в материале The Guardian.

"Мы не были к этому готовы. Никто и подумать не мог, что до этого дойдет", — сказал патологоанатом из села в нескольких километрах от столицы.

После освобождения городов под Киевом родственники погибших немедленно начали прибывать в морги для опознания тел. Данные убитых записывали просто на телах, закрытых в черные пакеты и сложенных друг на друга.

Как объяснил украинский судебно-медицинский эксперт Владислав Перовский, процесс опознания трупов сложен, учитывая состояние разложения тел, найденных в братских могилах, и высокий уровень жестокого обращения с жертвами, даже после того, как они были убиты.

Некоторые граждане были убиты, а затем раздавлены танками.

"Есть много обгоревших и изуродованных тел, которые просто невозможно опознать. Лицо может быть разбито на куски. Вы не можете собрать его обратно. Иногда головы вообще нет", - рассказал он.

Команда Перовского работает в морге и осматривает около 15 тел в день, многие из них изуродованы.

В комментарии изданию своим горем поделилась пожилая украинка. По словам женщины, ее сына, участника теробороны, русские убили выстрелом в голову.

Русские схватили его, пытали, заломили ему руки и ноги и надели на голову полиэтиленовый пакет. Затем они выстрелили ему в голову и бросили его тело на обочине дороги. Его труп оставался там несколько дней, пока его не нашли добровольцы.

Сына удалось опознать только по татуировке.

Перовский отметил, что патологоанатомы видят много изувеченных тел: "У многих из них были связаны руки за спиной и стреляли в затылок. Были случаи и с автоматной стрельбой, вроде шести-восьми отверстий на спине жертв. И у нас есть несколько случаев внедрения элементов кассетных бомб в тела жертв".

Как рассказывала ранее украинский обмудсмен Людмила Денисова, как минимум 400 украинских детей и взрослых были изнасилованы российскими оккупантами.

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