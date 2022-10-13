Он убеждает, что даже успел заметить, как на него падает ракета.

Журналистам удалось отыскать мужчину, который находился на столичном "мосту Кличко" в тот момент, когда по нему попала российская ракета.

Как говорится в сюжете ТСН, это - Михаил Пята. Мужчина каждое утро перед работой гуляет по Киеву, стеклянный мост - это привычный для него маршрут.

Михаил убеждает, что даже успел заметить, как на него падает ракета, но вот испугаться не успел, только удивился. Именно Михаил Пята сделал первое фото останков ракеты, потому что сразу после взрыва спустился под мост.

Видео дня

"Только к скамейкам подошел, слышу такой свист! Поворачиваюсь - оттуда летит ракета. Я больше удивился, чем испугался. Сам взрыв почувствовал, у меня даже ухо заложило", - рассказал мужчина.

По его словам, неподалеку от него в момент взрыва был еще один человек, который его поздравил с еще одним "рождением".

Атака на "мост Кличко" 10 октября

10 октября оккупанты устроили массированную атаку по Украине. Россия выпустила более 80 ракет, одна из которых попала в стеклянный мост в Киеве. Момент взрыва попал на видео.

В тот же день в сети стало вирусным видео с мужчиной, который чудом уцелел после атаки по стеклянному мосту.

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