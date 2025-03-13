Военнослужащий может обратиться в суд и обжаловать незаконные действия ТЦК по его незаконной мобилизации.

В случае незаконной мобилизации, служба все равно продолжается, пока судом не будут признаны виновными соответствующие должностные лица. Об этом в своем Telegram-канале написал Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он напомнил, что 12 марта ВР в первом чтении проголосовала за законопроект №12442, который касается введения уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, председателями и членами военно-врачебных комиссий.

"Выражу свою позицию по этому вопросу. Проблематика остается в том, что даже если военнослужащего незаконно мобилизовали, он все равно продолжает службу. До тех пор, пока не будет судебного приговора по отношению к тем должностным лицам, которые в рамках проведения досудебными следственными органами следственных действий, они не будут признаны виновными", - написал Федиенко.

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В то же время, отметил депутат, этот военнослужащий может обратиться в суд в рамках административного судопроизводства и обжаловать незаконные действия ТЦК по его незаконной мобилизации, и "только после решения суда, которое вступит в законную силу, такое лицо может быть демобилизовано".

"Обращаю внимание, что действующий на сегодня Уголовный кодекс и так дает возможность привлекать должностных и служебных лиц за незаконную мобилизацию. Речь идет о таких составах преступлений как злоупотребление властью, превышение служебных полномочий, служебная халатность и коррупционные правонарушения", - отметил парламентарий.

Федиенко пояснил, что принятие этого закона обусловлено тем, что "недавно мы приняли коренные изменения закона о мобилизации, в которых предусмотрели новые основания для мобилизации, и новые основания для освобождения от мобилизации, усилили компетенцию и полномочия ТЦК".

"В связи с этим нужно установить отдельные составы преступлений в отношении незаконной мобилизации уже с учетом современных норм права", - написал он.

Наказание за незаконную мобилизацию

Как сообщал УНИАН, 12 марта ВР поддержала в первом чтении законопроект №12442 о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК, председателями и членами ВВК.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что этим законопроектом, в частности предлагается установление уголовной ответственности за нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе, а также за нарушение военно-служебным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу.

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